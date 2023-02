Il proprietario esce di casa, al rientro trova tutto a soqquadro: rubati preziosi

RIETI - Quale miglior occasione dell’assenza del padrone di casa per fare l’uomo ladro? I malviventi arrivano anche in via Pietro Boschi nel centrale quartiere di Regina Pacis. Al mattino, al rientro del proprietario, la scoperta del furto. Cassetti aperti, vani rovesciati e oggetti sparsi. I ladri, nel più tradizionale e classico modus operandi, hanno forzato una finestra al primo piano per introdursi all’interno. Una volta dentro hanno rubato oggetti in oro e gioielli.