RIETI - Il maltempo abbattutosi ieri pomeriggio nel reatino ha spinto gli organizzatori del Labro Festival a rinviare la tanto attesa Notte Bianca a domani sera, martedì 27 agosto. In virtù di ciò, il concerto di Raffaello Simeoni viene posticipato a mercoledì 28 in Piazza Nobili Vitelleschi (in caso di pioggia, al Teatrino Colle di Costa), mentre il "Tango Vibes Project" a cura del Musì Quartet resta confermato per stasera al Teatrino Colle di Costa. Come sempre, tutte e tre le iniziative sono in programma per le ore 21. L'ingresso alla Notte Bianca è gratuito, quello ai due spettacoli ha un costo di 10 euro.«Vi aspettiamo a Labro con tre ultimi eventi da non perdere - afferma l'ideatore e direttore artistico del Festival, Piero Fasciolo - Protagoniste saranno ancora la musica e la bellezza del paese che ci ospita. Un sentito ringraziamento a tutte le persone che finora hanno assistito agli spettacoli e grazie soprattutto al Comune di Labro, alla Fondazione Varrone di Rieti, al Consiglio Regionale del Lazio e al Comune di Rieti con il suo Assessorato alla Cultura e al Turismo per aver permesso la realizzazione di questa manifestazione».