Rieti, annullato il Labro Festival: «Piano di sicurezza troppo costoso»

RIETI - Annullata la VII edizione del Labro Festival, la rassegna di teatro, musica, danza e incontri culturali prevista dal 13 al 22 agosto nell'incantevole borgo reatino.

A spiegare le motivazioni dell'accaduto sono stati gli organizzatori del Festival e il Comune di Labro: «Poche ore fa abbiamo appreso che la Regione Lazio esige che i sindaci che organizzano eventi estivi si prendano la diretta responsabilità, anche penale, di eventuali problemi legati alla diffusione del coronavirus. Tutto ciò si traduce nel dover prevedere un piano di sicurezza costosissimo a cui i piccoli comuni come Labro non possono far fronte. Pertanto, con la morte nel cuore, siamo costretti ad annullare il Festival».

Un fulmine a ciel sereno, che colpisce una manifestazione ormai consolidata e che anche quest'anno, con tutte le difficoltà dovute al Covid-19, avrebbe proposto un ampio cartellone di eventi.

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA