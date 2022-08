Labro Festival, conclusa l'edizione 2022. Assegnato alla Regione Lazio il premio “Abitare la bellezza”

RIETI - Si è conclusa con un vero record di presenze l’ VIII edizione del Labro Festival, che ha proposto sul palco allestito in Piazza Nobili Vitelleschi, nel Teatro di Colle di Costa e nel Teatro Comunale, 10 appuntamenti che hanno spaziato fra teatro, musica e danza.

Una rassegna che ha visto il prezioso contributo della Regione Lazio, della Fondazione Varrone, del Comune di Labro e del Comune di Rieti.

«Sono estremamente soddisfatto di questa ottava edizione del Labro Festival divenuto ormai uno degli eventi estivi più prestigiosi del Lazio con un variegato ed importante cartellone». E’ così che Piero Fasciolo, direttore artistico del Labro Festival ha voluto ringraziare il numeroso pubblico che per tutte le serate ha potuto godere degli stupendi spettacoli che hanno riempito di suoni e di colori il piccolo borgo reatino.

«Abbiamo ricevuto tantissime telefonate e prenotazioni da gran parte del centro Italia - prosegue Piero Fasciolo - confermando che ormai il Labro Festival è diventato un punto di riferimento di qualità nel panorama degli eventi del territorio».

«Un successo oltre le aspettative nonostante alcune serate di maltempo ci abbiano obbligati a variare il calendario - commenta Irene Urbani, sindaca di Labro - Non nascondo la mia sorpresa e piacere nel vedere una così vasta affluenza di pubblico che ci ha costretti, durante una delle serate, ad organizzare inaspettatamente ulteriori posti a sedere grazie al supporto di alcuni residenti che hanno messo a disposizione alcune sedie».

Durante la prima serata è stato assegnato alla Regione Lazio il Premio “Abitare la bellezza”. Una scultura realizzata dall’artista Felice Rufini è stata consegnata al Consigliere Regionale Fabio Refrigeri. «Labro Festival è tutto questo: danza, musica e teatro. Il merito è indubbiamente del Comune di Labro guidato dalla sindaca Irene Urbani ma soprattutto del direttore artistico Piero Fasciolo che in questi anni ha saputo costruire con sapienza e capacità un evento di grande qualità». Questo il commento del Consigliere Refrigeri sulla sua pagina Facebook. «Un evento in grado di intercettare i gusti di un pubblico vasto e attento alle sollecitazioni culturali, riuscendo al tempo stesso ad essere uno straordinario veicolo di promozione del nostro territorio».

Il Comune di Labro si era prefissato di raggiungere, attraverso la programmazione dell’evento, soprattutto in questo particolare periodo di ripartenza, un elevato riscontro in termini di immagine e di afflusso turistico, nonché consentire un evidente incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta socio – culturale, a beneficio dei residenti e dei numerosi turisti presenti.

Un obiettivo assolutamente raggiunto grazie anche al prezioso lavoro di uno staff ormai collaudato. Oltre al già citato direttore artistico Piero Fasciolo, grande merito va sicuramente all’Associazione culturale Teatro Alchemico di Rieti per l’Organizzazione, a Simone Lolli per la Sezione Danza, al Maestro Michael Alfonsi per la Sezione Lirica, a Maurizio Rossi per la Comunicazione, ad Andrea Carmesini per gli allestimenti e service, e a Massimo Renzi per il servizio fotografico.