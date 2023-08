Rilancio del Labro Festival dall’8 al 18 agosto: si tagliano i nastri per la partenza

RIETI - Tutto pronto per il Rilancio del Labro Festival: da martedi 8 agosto il Paese di Pietra, affacciato sul meraviglioso Lago di Piediluco offrirà come al solito un cartellone ricco di spettacoli per ogni gusto.

Musica, danza, prosa e tante altre forme espressive di cultura riempiranno i suggestivi vicoli di Labro facendo respirare, a coloro che avranno la fortuna di partecipare, la magia e la bellezza della particolare fusione fra arte, spettacolo e territorio che questo meraviglioso borgo sa offrire.

Si parte con un programma di prestigio:

ZONA TORRIONE 8 agosto ore 18:45 (cultura) PLANTS PLAY ORCHESTRA Concerto di musica delle Piante Diretto da Edoardo Taori e guidato da Kikosmica Un’orchestra straordinaria, composta da Piante ed Alberi che generano musica dal vivo grazie ai dispositivi Plants Play, che traducono il loro bioritmo in note musicali. I partecipanti, se lo desiderano, possono portare la loro pianta da far suonare;

TEATRINO COMUNALE 8 agosto ore 21:00 (musica) INCONTRO SOTTO LE STELLE Ensemble della Sabina Wind Orchestra Diretta dal M° Fabio Ginevoli Musiche di Rossini, Verdi, Orsomando, Creux, De Haan, Mangani, Di Capua, Morricone;

TEATRINO COMUNALE 10 agosto ore 21:00 (musica) CONCERTATO DI MADAMA BUTTERFLY A cura di dell’Associazione Eventincanto Alessandro Liberatore, tenore Laura Pugliese, soprano Giorgio Carli, baritono Ruggero Russi, Maestro concertatore Francesco S. Pasquetti, voce narrante Introduzione Silvia Costanzi, soprano con Rieti Opera Ensemble;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 12 agosto ore 21:00 (teatro) CARAVAGGIO IL MALEDETTO Spettacolo di prosa con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon. Produzione Teatro Ghione. A seguire, dialogo con gli attori;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 14 agosto ore 20:40 (cultura) IDENTITARIA Incontro culturale educativo sul tema dell’identità dei luoghi;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 14 agosto ore 21:00 (musica) VOUS PERMETTEZ AZNAVOUR? Viaggio tra le melodie dello Chansonnier più famoso del mondo, con Michelangelo Nari Produzione Teatro Ghione;

ZONA TORRIONE 16 agosto ore 18:00 (cultura) Presentazione del libro MATER CONTRO MATRIX di Clarissa Schiller, Psicologa e Formatrice Intervengono: Vittorina Sbaraglini, Avvocato e Consigliera di Parità della Provincia di Terni Cecilia Falsini, Dott.ssa specializzanda in psichiatria e poetessa;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 16 agosto ore 21:00 (danza) BALLETTO SOTTO LE STELLE Compagnia International Ballet Company Italia;

TEATRINO COMUNALE 17 agosto ore 21:00 (musica) FUCCELLI FISARMONY QUARTET presenta ACCORDEONS VOJAGE Musiche di Morricone, Piazzolla, Respighi, Vivaldi Alla fisarmonica: Andrea Cruciani Francesco Moretti Sara Moretti Luca Tancredi;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 18 agosto ore 20:50 (cultura) Consegna del Premio “ABITARE LA BELLEZZA” ;

PIAZZA NOBILI VITELLESCHI 18 agosto ore 21:00 (musica) TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÉ Luca Cionco Ensemble Produzione Teatro Ghione.

Un programma del Labro Festival 2023 oggetto di un vero proprio rilancio e potenziamento grazie al finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune di Labro a valere sulla misura M1C3 – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” del Ministero della Cultura all’interno dell’iniziativa europea NextGenerationEU.

Il Labro Festival, ormai giunto alla sua nona edizione, per la Direzione Artistica di Piero Fasciolo e per la Direzione Progettuale di Teatro Alchemico ha registrato nel tempo oltre 25.000 presenze si è rivelato una strategia culturale efficace e ad alto impatto per il territorio, capace di dare una prestigiosa visibilità istituzionale a quanti, a vario titolo, hanno contribuito per la realizzazione del Festival.

Come afferma il Sindaco Irene Urbani: «Lo scopo peculiare che il Comune di Labro si prefigge di raggiungere è quello di ottenere un più elevato riscontro in termini di immagine e di afflusso turistico, nonché consentire un evidente incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta socio-culturale a beneficio dei residenti e dei numerosi turisti che nel periodo estivo sono presenti nello stupendo borgo di Labro, uno dei più belli e suggestivi d’Italia».