Prosegue con successo il Labro Festival 2021: lunedì gran finale con Giorgio Marchesi

RIETI - Prosegue nel migliore dei modi la settima edizione del Labro Festival, iniziata il 10 agosto nello splendido borgo reatino e ancora in programma fino a lunedì 23. Ottima affluenza di pubblico per un evento che, tra musica, teatro e danza, continua ad offrire spettacoli di grande valore culturale nella suggestiva cornice di Piazza Nobili Vitelleschi. Tre gli appuntamenti rimasti, con orario fissato sempre per le ore 21. Protagonista di questa sera, 19 agosto, sarà il concerto dell'immancabile Raffaello Simeoni, mentre domani si svolgerà il Gran Galà Lirico "I tre tenori", che rappresenterà un omaggio al grande Enrico Caruso, a 100 anni dalla sua scomparsa. In quest'occasione si esibiranno Michael Alfonsi, Germano Onofrio Del Prete e Maurilio Gazzelloni Ferretti, accompagnati da Paolo Paniconi al pianoforte. Infine, lunedì 23, gran finale con il noto attore Giorgio Marchesi che porterà in scena, con la produzione del Teatro Ghione, "Il Fu Mattia Pascal" di Luigi Pirandello.

Tre serate da non perdere che chiudono un Festival prestigioso, che ha preso il via martedì 10 con "La Traviata" di Giuseppe Verdi a cura dell'Ensemble "Nova Amadeus" di Roma, seguita mercoledì 11 dal celebre attore Enrico Lo Verso che, dopo il grande successo di pubblico ottenuto nel 2019 con l'opera pirandelliana "Uno, nessuno e centomila", è tornato sul palco con Le Metamorfosi di Ovidio. Giovedì 12 agosto è stata la volta di una serata divisa in due parti: la prima ha offerto l'esibizione di danza "Dante Sommo Poeta" a 700 anni dalla morte, a cura della compagnia "Astra Roma Ballet" diretta da Diana Ferrara, mentre la seconda è stata dedicata ad un Gran Galà di Danza coordinato da Marella Vesseri ed Erika Padovini del Centro Cygni Arades. Dopo tre giorni di pausa, si è tornati in scena il 16 agosto con un viaggio nella cultura musicale afroamericana jazz e soul grazie all'Ensemble "D'Altrocanto", che ha anticipato l'evento del 17, curato da Roberto Pambianchi e la sua band e dedicato all'intramontabile Lucio Battisti. Ieri sera, invece, applausi per il concerto del Duo Synfonè, composto da Gabriele Pirrotta al flauto e Giovanni Rossi alla chitarra e accompagnato dalla voce recitante di Padre Renzo Cocchi.

Il Festival è promosso dal Comune di Labro, in collaborazione con la Fondazione Varrone, il Consiglio Regionale del Lazio, gli assessorati alla Cultura e al Turismo del Comune di Rieti, Atcl, Rotary Club Rieti e Pro Loco di Labro. Ad eccezione dello spettacolo di Giorgio Marchesi, l'entrata alle esibizioni di stasera e domani ha un costo di 10 euro. I biglietti saranno acquistabili in loco nelle due ore precedenti l'inizio delle rappresentazioni. Si ricorda, poi, che, per poter assistere al Labro Festival, è necessario essere muniti di Green Pass e di un documento d'identità valido. In caso di maltempo, le iniziative in cartellone si svolgeranno al Teatrino Colle di Costa, situato poco prima di giungere al borgo di Labro.