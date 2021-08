Martedì 24 Agosto 2021, 19:02

RIETI - Si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico la VII edizione del Labro Festival.

Una rassegna che ha visto salire sul palco installato nella caratteristica piazza Nobili Vitelleschi, grandissimi artisti del mondo della danza, del teatro e della musica.

Lo scopo peculiare che il Comune di Labro si era prefisso di raggiungere, attraverso la programmazione dell’evento, soprattutto in questo particolare periodo di ripartenza, è stato quello di ottenere un più elevato riscontro, in termini di immagine e di afflusso turistico, nonché consentire un evidente incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta socio – culturale, a beneficio dei residenti e dei numerosi turisti presenti nello stupendo Borgo di Labro.

Tanti i nomi che hanno riempito questa estate di spettacoli a Labro: Enrico Lo Verso, Giorgio Marchesi, Roberto Pambianchi, Michael Alfonsi, Germano Onofrio Del Prete, Maurilio Gazzelloni Ferretti, Raffaello Simeoni, l’Ensemble Nova Amadeus e l’Astra Roma Ballet, oltre a valenti artisti del territorio come Gabriele Pirrotta, Giovanni Rossi, Frate Francesco Cocchi, l’Ensemble D’AltroCanto, il Centro Cygni Arades ed il Maestro Paolo Paniconi.

«Un variegato e prestigioso cartellone per tutti i gusti ma di qualità - racconta l’ideatore e Direttore Artistico del Festival Piero Fasciolo - premiato dalla presenza in ogni occasione di un folto pubblico di appassionati provenienti da tutto il Centro Italia che hanno apprezzato le esibizioni degli artisti e gruppi in programma».

«E’ stato complicato gestire l’organizzazione a causa dei vari protocolli che abbiamo dovuto seguire a causa della pandemia - spiega Irene Urbani, Sindaco di Labro - Ma grazie al contributo di una squadra di persone che si è adoperata al meglio siamo riusciti ad ottenere un magnifico risultato».

Tanti i partner che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione: la Fondazione Varrone – Cassa di Risparmio di Rieti, il Consiglio Regionale del Lazio, il Comune di Rieti – Assessorati Cultura e Turismo, il Ministero della Cultura (MIC), la Regione Lazio – L’Estate delle Meraviglie, l’Atcl, il Rotary Club di Rieti e la Pro Loco di Labro, il Testimonial Maestro Enrico Stinchelli, l’Associazione culturale Teatro Alchemico di Rieti, Simone Lolli, il Teatro Ghione di Roma, il Maestro Michael Alfonsi, Tagga Collezioni”, la Società Cooperativa “Graphidea”, la Sezione Provinciale dell’Aido “Andrea Milardi” di Rieti, la UIL Pensionati, la Cooperativa 165m Servizi Turistici e l’agenzia Gala s.r.l. Grimaldi Immobiliare di Roma.