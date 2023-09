RIETI - La notte europea dei ricercatori fa tappa in Sabina. Venerdì 29 settembre a partire dalle ore 18 e fino alle ore 23, il Cnr (Area territoriale di ricerca Roma 1) aprirà le porte a famiglie, bambini e giovani residenti nei comuni della Sabina reatina e romana, da Poggio Mirteto a Fara Sabina, da Montelibretti a Monterotondo e li accoglierà proponendo un programma con oltre 50 attività da svolgere insieme ai ricercatori e alle ricercatrici del Cnr.

«Sarà l’occasione adatta – spiegano gli organizzatori - per avvicinarsi all’affascinante mondo della ricerca e dell’innovazione attraverso un’ampia gamma di esperienze laboratoriali sia all’aperto che all’interno, attività ludiche, talk, mostre e trekking scientifici. Oltre al personale del Cnr alcune attività saranno organizzate dai ricercatori dell’EMBL (European Molecular Biology Laboratory) di Roma, del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) di Monterotondo, e dell’associazione SCool (Science is Cool). Un modo per creare sinergia tra enti di ricerca, aumentare la proposta di attività per il pubblico e valorizzare le risorse scientifiche del territorio».

Scopo dell’iniziativa che si svolge in contemporanea in 26 paesi in tutta Europa, richiamando ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori, è avvicinare le persone al mondo della ricerca, promuovere l’eccellenza dei progetti di ricerca in tutta Europa, stimolare l’interesse dei giovani verso le carriere scientifiche e il mondo della ricerca e mostrare come il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici possa contribuire a migliorare la vita quotidiana.

Tutte le informazioni dell’evento realizzato dalla sede sabina del Cnr sono disponibili sul sito web http://www.arrm1.cnr.it/NdR.