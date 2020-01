UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

UNDER 19 PROVINCIALE - RIETI

Gli altri risultati:

La classifica:

RIETI – Trascorsa la pausa natalizia, nel weekend si sono giocate le gare della tredicesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e dell’undicesimo turno dell’Under 19 provinciale. Ottimo inizio di 2020 per Cantalice, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera.Tra le mura amiche, grazie alla doppietta di Ramazzotti e alla rete di Ferretti, Cantalice supera 3-2 gli ospiti della Libertas Centocelle (terzultima a 9). I biancorossi salgono così a quota 24, condividendo punteggio e quinta posizione con il Tivoli Calcio. Cesare Beccarini, dirigente dei vincitori: «Come al solito, gara complicata contro un avversario che ci ha messo in difficoltà per almeno 75 minuti. A conferma di ciò, infatti, dopo il vantaggio ottenuto nel primo tempo, ci siamo trovati sotto a metà ripresa. I ragazzi, però, non si sono demoralizzati e, con un forcing finale, hanno prima pareggiato a 5 minuti dallo scadere e poi hanno agguantato il successo in pieno recupero. Vittoria sofferta, ma figlia di una grande caparbietà».Ospite della Vis Subiaco (seconda a 27, a -2 dal Setteville Caserosse capolista), l’Alba Sant’Elia cade 1-0. In classifica i reatini rimangono a 21 punti, collocandosi subito dopo Tivoli e Cantalice. Danilo Renzi, tecnico degli sconfitti: «Abbiamo affrontato una squadra molto strutturata fisicamente. Mentre nel primo tempo abbiamo sfiorato il gol in più occasioni, a metà della seconda frazione siamo andati in svantaggio a seguito di una mischia in area. Negli ultimi minuti, invece di continuare con il palleggio, abbiamo cominciato ad alzare la palla, facendo il gioco dei nostri avversari. Peccato per un rigore non concessoci nel finale, a seguito del quale siamo rimasti in dieci, e per le ammonizioni dei giocatori diffidati. Ci sarà bisogno di fare qualche cambiamento nella prossima gara, ma ho piena fiducia in tutti i ragazzi della rosa».Di fronte al proprio pubblico, Poggio Mirteto travolge 7-0 il Real Gavignano Ponzano e blinda il terzo posto. Decidono la tripletta di Balsamo, la doppietta di Ferrari e i gol di Favetta e Dionis. Andrea Di Battista, allenatore dei padroni di casa: «Una vittoria importante, che ci fa cominciare al meglio il nuovo anno. Complimenti a tutti i ragazzi per la buona prestazione. Adesso è tempo di pensare alla sfida della prossima settimana contro Santa Lucia, avversario parecchio ostico».Trionfo casalingo anche per la Valle del Peschiera, che batte 3-1 un Centro Italia Micioccoli a cui non basta Cavallari. Determinanti le reti di Simoncelli, D’Angeli e Martini. Fabio Monaco, mister degli angioini: «Nel primo tempo siamo partiti forte, portandoci in vantaggio e giocando bene. Dopo il gol potevamo raddoppiare, ma abbiamo sciupato molto. Nel secondo tempo gli avversari hanno pareggiato, ma poi, nell’arco di 5 minuti, abbiamo fatto due reti, chiudendo definitivamente la gara. Faccio i complimenti ai miei ragazzi non solo per la vittoria, ma anche per l'impegno dimostrato agli allenamenti sotto le feste natalizie».Commenta il match pure Antonio Pilati, tecnico del Centro Italia: «Ancora una volta abbiamo commesso degli errori evitabili, regalando agli avversari il successo. Mi dispiace per il risultato perché, con maggior attenzione, avremmo potuto ottenere un pareggio o anche una vittoria».Termina 1-1 la sfida tra Borgorose e la capolista Sant’Angelo Romano. Per la squadra di casa segna Xherai. Roberto Ciaprini, allenatore della formazione reatina: «Siamo scesi in campo con il giusto piglio, affrontando i primi della classe con carattere e rispondendo colpo su colpo con un’ottima concentrazione di base. Dopo aver subito il gol avversario su un calcio di rigore dubbio, i miei ragazzi hanno continuato ad attaccare, trovando con grinta il pareggio. Nel finale, la panchina corta non ci ha permesso di poter provare il colpaccio. Complimenti ad entrambe le compagini per la determinazione e la correttezza dimostrate».Weekend negativo per Ginestra, sconfitto 1-0 in casa da Santa Lucia. Un ko che arriva dopo la decisione del giudice sportivo di decurtare ai sabini i tre punti ottenuti contro la Grifo Academy durante la nona giornata di campionato. Ginestra aveva vinto il match per 8-2, ma la Grifo Academy ha deciso di effettuare un ricorso, avendo rilevato che i sabini avevano schierato in campo cinque giocatori fuoriquota, nonostante se ne possano introdurre al massimo quattro. «In realtà, durante la gara, non abbiamo mai violato il regolamento – afferma il mister del Ginestra, Alexandro Zossolo – Tutto è nato dal fatto che il presunto quinto giocatore fuoriquota indossava per sbaglio la maglia di un altro nostro ragazzo che, se fosse entrato, ci avrebbe portato a non rispettare la norma. La Grifo Academy si era accorta che il nome del ragazzo, nato nel 2001 e quindi non fuoriquota, non era quello scritto nella sua maglietta, ma, nonostante ciò, si è voluta aggrappare a quest’episodio per ottenere, in maniera onestamente antisportiva, i tre punti. Decisi a non presentare un controricorso, mettiamo da parte questa spiacevole situazione e la sconfitta del weekend e prepariamoci con attenzione per la prossima partita».Real Monterotondo Scalo – Grifo Academy 3-1; Palombara – Brictense 3-1.Sant’Angelo Romano 29; Real Monterotondo Scalo 26; Poggio Mirteto 25; Santa Lucia, Palombara, Grifo Academy, Borgorose 19; Valle del Peschiera 15; Ginestra 11; Centro Italia Micioccoli 6; Brictense 2; Real Gavignano Ponzano 0.