RIETI - Incidente ieri intorno alle 19 lungo la Salaria, all'altezza dell'uscita per Cittaducale. Per fortuna nulla di particolarmente grave, ma il sinistro ha coinvolto due auto e la circolazione, in quell'oratio molto sostenuta, ha subito inevitabili rallentamenti.

Sul posto pattuglie delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco per la rimozione delle vettiure incidentate.