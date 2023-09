Grande show di Teo Mammucari sul palco della Fiera mondiale del peperoncino. Foto

RIETI - Un centro storico dalle grandi occasioni per celebrare il re rosso della tavola, il peperoncino. Curiosi turisti hanno invaso gli stand della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, per passare il primo venerdì di settembre in modo diverso.

Poi il grande l’appuntamento con lo show condotto da Teo Mammucari, risate per i presenti e confronto con il pubblico per chiudere la terza giornata della Fiera del Peperoncino.

Grande spettacolo, con reatini salito sul palco per partecipare al meglio. Grandi battute e non solo, grande applauso della piazza a Maurizio Costanzo dopo l’omaggio a Lucio e Battisti e ancora risate per continuare con lo spettacolo del grande mago Aliverini per accontentare anche i più piccoli. Non sono mancate altre sorprese sul palco per allietare di molti reatini e turisti arrivati in città.

Con lo show di Teo Mammucari, cala il sipario della terza serata, appuntamento domani alle 22 per Alan Sorrenti.