Fiera mondiale del peperoncino, lotteria di beneficenza: ecco i numeri vincenti

RIETI - Sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria di beneficenza dell’edizione 2023 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti.

Si segnala che, come da regolamento pubblicato sul sito www.fieramondialedelpeperoncino.com all’art.9, nei casi in cui sono stati estratti numeri corrispondenti a biglietti non venduti, l'estrazione è stata considerata nulla e si è proceduto a nuova estrazione fino a un massimo di 3 volte successive alla prima estrazione, dopo di che i premi corrispondenti sono stati considerati NON assegnati.

Di seguito i numeri estratti con i relativi premi:

Sandero Streetway Essential Sce 65 Angelucci Car Service – n° 18315 - NON assegnato

Piaggio Liberty 125 Moto Dante – n°05425 – assegnato

Collana di perle naturali con chiusura in oro bianco e diamanti Ti Amo Gioielli – n° 04079 – assegnato

Trattamento depilazione laser Total Body N.10 sedute Secret Beauty – n° 02464 –assegnato

Monopattino elettrico Trekstar Green Mob – n° 17073 – assegnato

Smart Tv 55 LG 4K UHD Trony Rieti – n° 07456 – assegnato

Smartphone Xiaomi redmi note 12 pro plus 5g Trony Rieti – n° 05163 – assegnato

Gift Card Perseo da 250 euro Centro Commerciale Perseo – n° 03484 – assegnato

Buono acquisto Conad da 200 euro Conad Rieti presso CC Perseo – n° 06429 – NON assegnato

Gift card Perseo da 150 euro Centro Commerciale Perseo – n° 05473 – assegnato

Trapano/avvitatore Power Plus 20v Centro Edilizia Caprioli – n° 02811 – NON assegnato

Pernotto per 2 persone Relais Villa D’Assio – n°15260 – assegnato

Felpa con cappuccio Terminillo Mariani Sport – n°07431 – assegnato

Cena per 2 persone Ristorante Papilla – n°07495 – assegnato

Gift card Perseo da 100 euro Centro Commerciale Perseo – n° 17072 – assegnato

Il Comitato organizzatore ringrazia tutti gli sponsor per aver messo a disposizione i premi.

Per il ritiro dei premi, è necessario contattare la segreteria dell’Associazione Rieti Cuore Piccante (L.go Cairoli, 2) al numero 3510114211.

Verrà concordato un appuntamento al quale il vincitore dovrà presentarsi con il biglietto. A seguito della verifica del tagliando, verrà rilasciato il foglio per il ritiro del premio presso le attività commerciali di pertinenza.

I vincitori possono ritirare i premi entro 60 giorni dall'estrazione. Decorso inutilmente tale periodo i premi saranno di pertinenza dell'Ente organizzatore.