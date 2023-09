Il Fc Rieti fa il pieno di applausi alla Fiera mondiale del Peperoncino: presentati la squadra e lo staff. Foto

RIETI - Ospite della XII Fiera Mondiale del Peperoncino, il Fc Rieti 1936 ha fatto da apripista allo spettacolo principale della terza serata della kermesse “piccante”, dando vita alla presentazione ufficiale di tutte le componenti sia sportive, che organizzative, della società amarantoceleste che difenderà i colori cittadini nel prossimo campionato regionale di Promozione.

La serata

Condotta magistralmente da Roberto Guidobaldi, la sfilata sul palco è stata aperta dall'ex calciatore di Torino, Catanzaro, Brescia e Benevento Pietro Mariani, presidente onorario del club, arrivato appositamente dall'Ungheria - dove ormai vive da anni - per sostenere la squadra con la quale, peraltro, ha concluso la carriera calcistica.

Poi via, via tutti gli altri dirigenti: da Diego Leoncini a Ugo Rossetti, da Giampiero Marroni a Franco Lodovici, fino ad arrivare a Marzio Leoncini, che il 14 luglio di anno fa rimise in piedi il calcio locale dopo la cancellazione della matricola ultra ottantenne del Fc Rieti, rinata proprio l'estate scorsa acquisendo il ramo calcio della Spes Poggio Fidoni.

Sindaco e assessore

A omaggiare il Fc Rieti, sul palco di piazzale Enrico Berlinguer, il sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore allo Sport Chiara Mestichelli, che all'unisono hanno sottolineato l'impegno e la dedizione «con cui Marzio Leoncini e i suoi più stretti soci e collaboratori, hanno voluto non solo rinverdire la tradizione calcistica locale, ma ridare lustro al 'Manlio Scopigno' che a oggi è, per importanza, il terzo stadio del Lazio dopo l'Olimpico di Roma e il Benito Stirpe di Frosinone. Speriamo - ha detto il sindaco - di vivere una stagione sportiva emozionante e ricca di soddisfazioni e di riportare il calcio professionistico nel nostro impianto».

La piazza ha poi applaudito l'arrivo sul palco dei protagonisti principali, ossia i calciatori: ha aperto il portiere Antonucci, ha chiuso la sfilata il giovane Zilianti e nel mezzo i tanti volti noti di un Fc Rieti che ha affidato la fascia di capitano a un prodotto del vivaio locale come Gabriele Tramontano, anche lui visibilmente emozionato, ma «carico a mille per questa nuova avventura, con una maglia che per noi di Rieti specialmente, significa tutto».

Giovani leve

La sfilata serale è poi proseguita con la presentazione dello staff tecnico, con Fabrizio Ferazzoli in testa e poi le cinque squadre giovanili che difenderanno i colori amarantoceleste nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi: insieme ai loro tecnici hanno ricevuto l'applauso dei tanti presenti in piazza e l'affetto delle famiglie nel vederli al fianco dei più grandi, magari sognando, un giorno, di vederli a parti invertite. Presente anche una piccola rappresentanza della scuola calcio Football Rieti 1936, che in estate ha accettato di collaborare fattivamente col Fc Rieti 1936 - sulle maglie ben evidente il doppio logo che accompagnerà i più piccoli per tutta la stagione - guidata da Gennaro Isaia, il quale con un pizzico di emozione e tanto orgoglio, non ha potuto non ricordare come «nella prima squadra di oggi ci sono tanti ragazzi che sono passati nella nostra scuola calcio, che fino a cinque anni fa portava lo stesso nome: mi vengono in mente Manuel Cavallari, Simone Pezzotti, Nicola Casciani, ma anche Gianmarco Cardini e tanti altri, a riprova dell'ottimo lavoro svolto nel tempo».

Maglie e abbonamenti

Prima di lasciare la scena a Teo Mammucari e il suo spettacolo di cabaret, sono state presentate le tre maglie ufficiali e è stato lanciato il video della campagna abbonamenti 2023/'24 sulle note di 'Urlando contro il cielo' di Ligabue. Gran finale con la consegna di una maglia 'piccante' da parte di Marzio Leoncini all'organizzatore della Fiera Mondiale del Peperoncino, Livio Rositano. «Grazie a te per l'ospitalità - ha esclamato il dg del club amarantoceleste - e grazie per la vicinanza e l'amicizia che ci lega a te e a tuo padre Guglielmo sin dai tempi della Festa del Secolo, altro evento che a Rieti riscuoteva lo stesso successo che oggi incassa questa kermesse».