Dal red carpet di Venezia alla Fiera mondiale del peperoncino, la visita di Anna Safroncik. Foto

RIETI - Dal red carpet dell’80esima edizione del festival del cinema di Venezia alla Fiera Campionaria del Peperoncino, l’attrice Anna Safroncik è venuta a Rieti per scoprire il “Cuore Piccante” della città.

L’arrivo inatteso in città per l’attrice Ucraina naturalizzata italiana. Anna Safroncik è stata accompagnata tra gli stand dal presidente Livio Rositani, tra curiosità piccanti, prodotti del territorio e la storia della fiera.

Anna Safroncik attrice famosa del cinema italiano, è arrivata ottava a Miss Italia dopo aver vinto Miss Toscana nel 1998.

Il suo debutto nel cinema con il noto attore Carlo Verdone nel 2000, nel film “C’era un cinese in coma”.

Dal 2001 al 2003, Safroncik partecipa a molte serie tv come: “Angelo Custode”, un episodio di “Don Matteo 3”, “Carabinieri” e la serie di Rai2 “Vento di ponente”.

Nel 2004 il successo, entrando nel cast di “CentoVetrine” su Canale5, un successo per la sua carriera che la vedrà impegnata fino al 2007. Sempre impegnata nel sociale Anna Safroncik, molti gli appelli e le raccolte fondi per la guerra in Ucraina. Nel 2005 ha posato per un calendario del fotografo Enrico Ricciardi, ricavo andato in beneficienza.

Nel 2009 il grande ritorno sul grande schermo per l’attrice Italo-Ucraina, con i film “La bella società” e “La matassa”.

Molte serie tv hanno visto l’attrice impegnata dal 2009 al 2011. Nel 2012 è la protagonista della serie tv da record di Canale 5, “Le tre Rose di Eva” fiction che viene spesso associata al volto dell’attrice.

«Sono emozionata. Sono alla Fiera del peperoncino di Rieti. Ci sono tutte le specie del mondo, soprattutto una creata qui (il Sabino)», queste le parole dell’attrice sui social della Fiera.