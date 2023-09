«Rieti è un inno al mangiare bene», la visita di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti alla Fiera del peperoncino. Foto

RIETI - Tanti ospiti alla Fiera del Peperoncino, che sta diventando sempre più internazionale e ricca di sorprese. Infatti, questo pomeriggio l’attore Giulio Maria Berruti e la sua compagna l’onorevole Maria Elena Boschi hanno visitato Rieti e gli stand fieristici.

Accompagnati dal presidente Livio Rositani in una lunga passeggiata alla scoperta del peperoncino, assaggiando prodotti locali e un po’ di piccantezza che caratterizza l’evento. Tanti curiosi hanno fermato l’onorevole Boschi e il suo compagno per uno scatto o un saluto, momento particolare nello stand delle Poste Italiane per ritirare l’annullo filatelico. Un breve giro alla mostra della Fiera Campionaria tra curiosità e domande, poi un saluto agli chef stellati durante lo show cooking nell’area Arsial della Regione Lazio.

«Vi consigliamo di visitare la Fiera del Peperoncino - queste le parole di Maria Elena Boschi e Giulio Maria Berruti durante la visita – nel Reatino valorizzano un prodotto d’eccellenza italiana.

Rieti è una cornice bellissima che ospita un grande evento, viva il made in Italy e via l’Italia.Non si può pensare, dormire e amare bene se non si mangia bene. E sicuramente Rieti è un inno al mangiare bene», concludono i due.