Fiera mondiale del Peperoncino, il gran finale. Chiudono gli Zero Assoluto. Il programma

RIETI – La 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è ai titoli di coda, alle 10 l’ultima apertura degli stand di quella che è stata un’edizione da record.

Ieri “Luca e Germano” hanno riempito Largo Alfani per chiudere la quarta giornata dell’evento. Risate e non solo per allietare una serata tutta reatina, poi il grande omaggio a Lidia Nobili personaggio amato per il carattere vulcanico e colorato della politica reatina venuta a mancare a dicembre 2022.

L’ultimo giorno della Fiera vede come sempre l’apertura degli stand alle 10, tra cultura, intrattenimento e non solo. Chissà se anche nella giornata di oggi faranno visita a Rieti personaggi famosi, per un tour di piccantezza.

Dalle 18 il programma di domenica 3 settembre entra nel vivo con l’esibizione dei giovani atleti del bike trial di Rieti a seguire le dimostrazioni delle attività di alcune palestre di Rieti.

Alle 19 a “Spazio Italia” il convegno:” Contrasto allo spopolamento, politiche urbanistiche ed economiche quale visione per le città dell’Italia centrale”, modera il giornalista d radio Subasio, Stefano Pozzovivo, parteciperanno al tavolo politico, l’onorevole Lucia Albano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Paolo Trancassini, questore della Camera dei deputati, Antonio Aurigemma, presidente del Consiglio della Regione Lazio, l’assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, l’assessore agli Enti locali e alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti e il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi.

Alle 21 lo “Spicy Contest” a Largo Alfani, gara amatoriale di mangiatori di peperoncino, presenta Re peperoncino con “Mr.

Spicy” Arturo Rencricca.

Dalle 22 chiuderanno la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino i “Zero Assoluto”, band pop Italiana che ha segnato generazioni di molti giovani, con il singolo “semplicemente” uscito nel 2005 o “per dimenticare” altro brano della band che nel 2009 ha scavalcato le classifiche nazionali.

Titoli di coda per un’edizione storica e da tutto esaurito, ultimo giorno per vedere il centro storico di Rieti dal cuore piccante.