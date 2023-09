Musica, cultura e mangiatori di peperoncino: il programma della quarta giornata della Fiera mondiale

RIETI - La Fiera Campionaria Mondiale del peperoncino, si prepara a un’altra giornata da tutto esaurito. Ieri tanta gente per le vie del centro storico tra spettacoli, convegni e sculture di ghiaccio.

Tante novità per il primo sabato piccante di settembre, come sempre apertura degli stand alle 10 per dare il via alla quarta giornata.

La Fiera del Peperoncino entra nel vivo dalle 18 con la sfilata delle Ferrari super car e auto d’epoca per le strade del centro storico.

Sempre alle 18, la presentazione del libro “Strampelli. Il mago del grano” a cura di Roberto Lorenzetti, modera l’incontro a “Spazio Italia” Paolo di Lorenzo.

Alle 19 i grandi show cooking della Fiera, nell’area Arsial della Regione Lazio, tra curiosi e appassionati di cucina che domandano a chef stellati trucchi e segreti per cucinare al meglio.

Ancora cibo, questa volta a “Spazio Italia” con l’incontro dal titolo: “cibo è cultura”.

Un tavolo di confronto tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il consigliere

della Regione Lazio Eleonora Berni gli chef Sandro e Maurizio Serva, Rocco Pozzulo, Alessandro Ciriello e il giornalista critico gastronomico Gioacchino Bonsignore.

Dimostrazioni, spettacoli e buon cibo accompagneranno la quarta giornata della Fiera al campionato europeo di mangiatori del peperoncino, “Euro Belt Match” in programma sul palco di Piazza Berlinguer dalle 21, chi sarà il vincitore del titolo dopo una sfida infuocata.

Questi i concorrenti che si sfideranno a colpi di piccantezza.

Giancarlo Gasparatto “Jack Pepper” – Italia

Vito Cassano “Italian Pepper” – Italia

Carmelo Francavilla – Italia

Irena Legierski “Mother of Dragons” – UK, Galles

Edda Pantea “The Icelady” – Germania

Daniel Vsetecka “Palito” – Repubblica Ceca

Anna Rej “Lucky Dragon” – Polonia

Rick Saunders “The Firestick” – UK

Guadalupe Hurtado – Spagna

James Nixon “The Scots Bonnet” – UK, Scozia.

A seguire, gli spettacoli musicali che accompagneranno la quarta giornata verso i titoli di coda, da non perdere i giovani Subuteo a Largo Alfani alle 21.30 e l’attesissima Alan Sorrenti alle 22.

Chiuderanno completamente la serata il duetto in camicia bianca, Luca e Germano.

Alle 22.45 a Largo Alfani per portare un po’ di Rieti nel mondo tra le risate.