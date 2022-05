Tesserato colpisce la porta dello spogliatoio dell'arbitro e rompe vetro: società multata

RIETI - L’undicesima giornata del girone B di Promozione si chiude con il sorpasso del Fiano Romano sul Passo Corese, ora costretto a rincorrere per raggiungere il sogno Eccellenza distante quattro gare.

Proprio sulla coresina arrivano le decisioni del giudice sportivo per la gara col Castrum Monterotondo giocata al Leprignano e terminata 2-2. Ammenda pari a 200 euro “Perchè, a fine gara un proprio tesserato non identificato colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale, rompendone il vetro. L'arbitro, per la propria incolumità chiamava la Forza Pubblica, per farsi scortare fuori dall'impianto sportivo”. Squalificato per due gare effettive il capitano Daniele Filippi, espulso nei minuti finali del match. Ammonizione con diffida per Alessio Palmarucci.

Ammenda pari a 100 inflitta anche all’Amatrice “Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”. Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione a Lorenzo Pace.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni a Jacopo Gasperini del Poggio Mirteto.

In casa Bf Sport ammonito con diffida Leonardo Grillo.