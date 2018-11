UNDER 18 GOLD

UNDER 18 SILVER

UNDER 16 ECCELLENZA

Npc Willie Rieti

Parziali

UNDER 14 ELITE

RIETI - Solo due formazioni sono andate di scena nell'ultimo weekend, con l'Under 18 Silver che vince al debutto, cade l'Under 16 Eccellenza in trasferta, mentre è stato rinviato il match dell'Under 14 Elite. Stasera debutta l'Under 18 Gold, la prossima settimana sarà il turno dell'Under 20.Mancano poche ore al debutto dell'Under 18 Gold, guidata da Gianluca De Ambrosi, che stasera affronterà il Carver Roma, questo il commento del coach in vista dell'inizio della nuova avventura: «Si tratta di un gruppo misto, formato da 2001 e 2002, a disposizione avrò 12 ragazzi. Il campionato Gold, è molto competitivo, in quanto da quest'anno ci saranno società che non hanno partecipato al campionato Under 18 Nazionale della Dng, quindi il livello si è molto alzato».Debutta nel migliore dei modi l'Under 18 Silver di Paolo Matteucci, vittoriosi nella capitale contro la Petriana Roma, per 41-58. Match equilibrato fin dalle prime battute, con padroni di casa che chiudono avanti la prima metà di gioco, 26-25. Terzo quarto con un punteggio molto basso, complice le buone difese schierate da entrambi i coach, i reatini creano un leggero vantaggio, chiudendo avanti di 4, 30-34. Ultima frazione decisiva, con Nacchia e Marchetti che trovano canestri a ripetizioni, e la Npc Willie chiude così la pratica, finale 41-58.Prossimo impegno, mercoledì 28 novembre, alle ore 20.30 sul parquet del PalaSojourner contro il Basket Roma.Esce sconfitto il gruppo dell'Under 16 dei coach Consoli e Auletta, che nel campo della Tiber Roma, lasciano i due punti ai padroni di casa dell'Ares Tiber, vittoriosi con il punteggio di 66-52.Iniziano meglio i padroni di casa, con i reatini che producono molto in attacco nel primo quarto, ma vanno male in difesa, e la Tiber nella seconda frazione allunga chiudendo i primi venti minuti con 21 lunghezze di vantaggio. Al rientro gli amaranto celesti grazie ad una bella reazione d'orgoglio, in pochi minuti si portano dal -21 al -2, riaprendo la gara, con la possibilità di andare in vantaggio, ma nel momento decisivo del match, complice qualche fallo e la stanchezza, i romani rientrano in partita e consolidano il successo. Comunque soddisfatto della crescita dei suoi ragazzi e dell'atteggiamento messo in campo, coach Auletta, che commenta così la sconfitta: «Al di là della sconfitta, siamo felici di vedere i ragazzi affrontare un campionato difficile come l'Eccellenza, sappiamo che oltre alla crescita individuale dei ragazzi, arriveranno anche i risultati». Prossimo impegno lunedì al PalaSojourner, ore 19:00, arriva la capolista HSC Roma.: Imperatori 2, Mammoli 13, Frizzarin 12, Buccini 6, Jhon 5, Di Muzio, Prosperi 2, Vukobrat 8, Lattanzio, Scappa, Barsotti 4: 20-13, 21-10, 10-21, 15-8.Salta il II turno di campionato per i giovani amaranto celesti dell'Under 14 Elite dei coach Ruggieri e Casini, infatti il match contro Olimpia Roma San Venanzio inizialmente previsto per lunedì sera è saltato per indisponibilità del campo. Continua il lavoro in palestra in vista del prossimo impegno, sabato al PalaWillie, arriva la Tiber Basket Roma, per la terza giornata.