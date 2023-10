La Gym Art vola alle Interregionali, in evidenza Panzironi e Santarelli

RIETI - Gym Art vola alle interregionali di categoria Gold Fgi.Tanta soddisfazione in casa Gym Art, dopo la seconda prova del campionato regionale di specialità Gold di ginnastica Ritmica Fgi che si è disputato a Roma presso l’ “Accademia” di Via Brogi, il 7 e l’8 Ottobre scorsi. Si tratta, insieme alla categoria, del campionato individuale di più alto livello della stagione agonistica federale. La Gym Art ha partecipato con 7 ginnaste a dimostrazione dell'alto livello tecnico raggiunto dalla società. Ben due artine, Sara Panzironi e Beatrice Santarelli hanno centrato l'obiettivo della qualificazione.

Due ottime prove per Sara Panzironi, che con la sua spiccata grazia e pulizia esecutiva raggiunge un ottimo punteggio al cerchio, che la colloca al 3 posto in classifica. La splendida esecuzione all'esercizio del nastro poi, la fa salire sul gradino più alto del podio.

La determinazione e la voglia di far bene permettono a Beatrice Santarelli di raggiungere la medaglia d'argento già dalla prima prova, quel punteggio le consente di staccare il pass per le interregionali di Spoleto. Le altre artine in gara, tutte alla prima esperienza in una pedana così importante, Anastasia Recchioni, Aurora Francorsi, Azzurra Reisoni, Arianna Cavalli, Elisa Berardi, tornano a casa con un bagaglio più ricco e con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Le tecniche federali Cristina Chiani e Chiara Salvatore non possono che essere orgogliose delle loro ragazze che hanno saputo affrontare con determinazione una pedana di così alto livello migliorando ogni volta le loro esecuzioni. Ora si lavora in vista dei prossimi appuntamenti, il campionato d'insieme Gold, e le terze prove dei campionati Silver.