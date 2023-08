Opera: «Il top della ginnastica ritmica italiana da quest’anno anche a Rieti»

RIETI - Ginnastica Opera ha scelto Rieti per aprire una nuova sede operativa, in collaborazione con la Polisportiva Ardita, che da anni opera nel settore sportivo sul territorio reatino.



«Opera è tra le più giovani società d’Italia con risultati a livello nazionale. Solo nella stagione appena passata ha conquistato sia il titolo nazionale giovanile agli assoluti di Folgaria che la promozione in serie A2. La guida tecnica è affidata ad Elisabetta Làdavas, tecnico federale, giudice internazionale, formatore nazionale ma soprattutto allenatrice nota in tutta Italia e all'estero per i numerosi talenti da lei presentati in campo nazionale ed internazionale. Le sue ginnaste hanno una tecnica e un’eleganza inconfondibile».



«Tra le atlete di questa società molte hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo e fanno parte dei gruppi federali di selezione di interesse nazionale. A partire dalla fondazione della società, alcune atlete hanno brillato sin da subito per gli ottimi risultati conseguiti: tra queste Federica Catalli, Iva Petrova Kimanova, Camilla Centofanti, Sofia De Silveri, Aurora Cacciani, Sofia Panci e non ultima Michelle Greganti, convocata nella scorsa stagione in squadra nazionale juniores».



«La ginnastica Opera è una grande famiglia, di affetti, valori, crescita, educazione attraverso la ginnastica ritmica e l’obiettivo è quello di creare un filo conduttore con la sede centrale di Paliano per la crescita e la formazione delle giovani ginnaste presenti sul territorio reatino, che avranno dunque la possibilità di confrontarsi da vicino con il top della ginnastica ritmica italiana».



Per chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni può contattare il numero 3891117461 oppure scrivere una email a info.asdopera@gmail.com”