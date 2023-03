Ritmica, Maria Rachele Italiani si ripete: ad Ancona un buon 26,950 nell'esibizione con la palla

RIETI - Maria Rachele Italiani si ripete anche ad Ancona, nella seconda tappa del campionato italiano di ginnastica ritmica di serie A: prestazione da applausi e la consapevolezza che la massima serie è ampiamente alla sua portata.

LA GARA

Per la ginnasta reatina, che difende i colori dell'Usb Fortebraccio Perugia, quello di Ancona il 4 e 5 marzo è stato un weekend importante perché, nonostante un piccolo infortunio muscolare che si portava dietro dalla prima giornata (trasformatosi poi in stiramento), ha saputo reggere botta, stringendo i denti e sfoderando un'esibizione emozionante, entrando in pedana con la palla ed eseguendo un esercizio sulle note di Oblivion di Astor Piazzolla, una musica elegante che Maria Rachele ha saputo Interpretare appieno lasciando dentro tutti coloro che da Rieti sono accorsi nelle Marche per sostenerla, un'emozione unica.

"Ero molto impaurita per lei - ammette la sua allenatrice Cristina Chiani (nella foto con la Italiani) - perché il piccolo infortunio della scorsa volta si è trasformato in uno stiramento, ma una volta salita in pedana, ha dato prova di grande carattere e determinazione, sopportando il dolore e portando a termine un esercizio quasi perfetto, regalandoci un buonissimo 26,950".

LA CLASSIFICA

Complessivamente, però, la prestazione di squadra non è bastata per conservare il settimo posto ottenuto nella prima giornata e l'Usb Fortebraccio Perugia è scivolata pericolosamente in decima posizione rischiando ora la retrocessione in serie B. A tal proposito, va detto, che diventerà decisiva la terza e ultima giornata di gare in programma il 25 e il 26 marzo prossimi a Desio.

LA DEDICA

Per la giovane ginnasta reatina, cresciuta tra le file dell'Asd Gym Art sotto gli occhi attenti di Cristina Chiani, Simona Marignetti e Chiara Salvatore (le sue allenatrici), anche la dedica della scuola di ginnastica ritmica di casa, per esprimere l'orgoglio e la soddisfazione nel poter appurare il percorso di crescita di una 15enne come tante, che con sacrificio e spirito d'abnegazione, sta cavalcando la sua passione.

«Non abbiamo più nulla da dirti se non un immenso grazie, per tutte le indescrivibili emozioni che ci hai trasmesso, per questa esperienza indimenticabile. Vederti dal vivo è stato ancora più toccante, i nostri cuori battevano all’unisono con il tuo, poi il respiro si è fermato per 90 secondi, dopodiché un grande sorriso per aver portato a termine un esercizio quasi perfetto ed occhi grandi che si sono incontrati e scoppiati in lacrime. Sei eleganza, sei bellezza, passione, finezza: sei semplicemente TU!»