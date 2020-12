Furto al Toys center di via Emilio Greco

RIETI - Colpo natalizio nel negozio di giocattoli "Toys center" di via Emilio Greco. Rubata una consistente somma di denaro.

Un colpo messo a segno non a caso in questo periodo che ha visto il Toys reatino preso d'assalto per l'acquisto di giocattoli e regali in vista delle imminenti festività natalizie. Un furto scoperto dal personale dipendente poco prima delle 8 del mattino e sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e quelli della Mobile di Rieti che stanno indagando su quanto avvenuto.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, rubano preziosi e denaro per poi fuggire RIETI Rieti, furto in abitazione: magro il bottino ma danni consistenti RIETI Rieti, si finge ascensorista per rubare una scheda elettronica

Secondo quanto appreso non sarebbero stati portati via giocattoli di valore. Il negozio è rimasto chiuso al pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA