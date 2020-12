Rieti, si finge ascensorista per rubare una scheda elettronica

RIETI - Un furto, per così, dire ad alto tasso tecnico. Entra indisturbato in un condominio ed esce con la scheda elettronica dell'ascensore. Singolare furto all'interno di un condominio del quartiere cittadino di Campoloniano. Un uomo - con una mascherina ben calzata a coprire il più possibile il volto - ha suonato al citofono di un interno spacciandosi per l'ascensorista di servizio che avrebbe dovuto effettuare un intervento. Una volta all'interno dello stabile ha individuato il vano comandi e qui - dopo aver svitato poche viti - ha asportato la costosa scheda elettronica dell'ascensore. L'uomo - filmato in entrata e in uscita da una piccola videocamera privata di sorveglianza installata da un inquilino - è stato poi visto uscire con la scheda sotto il braccio. I condomini, una volta ravvisato il non funzionamento dell'ascensore hanno allertato il vero tecnico ignaro di tutto chiedendo perchè - nonostante l'ntervento appena effettuato (dal sedicente ascensorista) la cabina meccanica non funzionasse. Al termine del sopralluogo la scoperta "dell'ammanco" e poi di quanto accaduto.



