Venerdì 19 Aprile 2024, 10:57

RIETI - Furto di pannelli fotovoltaici in un’azienda del Nucleo industriale Santa Rufina-Cittaducale di via della Meccanica. Il colpo è avvenuto diversi giorni fa giorni fa e il bottino – considerato il valore dei pannelli - è stato piuttosto consistente. I ladri si sono introdotti all’interno del deposito dal cancello perimetrale e poi forzando la porta di accesso del capannone industriale. Per mettere a segno il furto dei numerosi pannelli sottratti i malviventi hanno dovuto necessariamente servirsi di un furgone o comunque di un mezzo idoneo al trasporto del materiale. Sopralluogo dei carabinieri che indagano sul furto.