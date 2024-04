Assalto al centro sportivo col piccone: ladro incastrato grazie alle telecamere

Non ha certo usato le buone maniere per entrare nei locali di un'associazione sportiva ai Colli, nei pressi dell'ospedale di Pescara. Si è armato di piccone e con un po' di colpi ben assestati ha divelto la porta di ingresso. Così nella notte tra sabato e domenica l'uomo è riuscito ad aggirarsi indisturbato in tutti i locali. Ha rovistato nei mobili e negli armadi, scassinato i cassetti delle scrivanie e anche quelli dei distributori automatici di cibo e bevande. Dalle macchinette ha portato via tutto il denaro, una discreta somma. Insomma è riuscito a mettere su un piccolo bottino. Poi è scappato via con il bottino.

Ad accorgersi della razzia, l'altra mattina, è stato il responsabile della struttura che, arrivando, si è trovato davanti la porta scardinata e i locali a soqquadro, segni inequivocabili dell'avvenuta intrusione. Oltre ai cassetti dei distributori automatici completamente svuotati. A quel punto ha chiamato la questura per segnalare l'effrazione e il furto. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, che ha effettuato tutti i rilievi.

E ha acquisito, soprattutto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del circolo. Gli agenti le hanno esaminate con attenzione e sono di fatto riusciti a dare un volto all'autore dell’irruzione. Anche perché si tratta di una persona non sconosciuta, un trentanovenne che è già stato denunciato in passato per simili azioni.

Le ricerche sono state attivate immediatamente e, evidentemente, i poliziotti sapevano già dove andarlo a recuperare. Lo hanno rintracciato nella mattinata stessa e dopo aver effettuato le formalità di rito lo hanno denunciato per furto aggravato. La segnalazione tempestiva e soprattutto la presenza all'interno dei locali di sistemi di sicurezza e di videoripresa costituiscono un aiuto importante per gli investigatori, che spesso proprio utilizzando le immagini riescono non solo a ricostruire le modalità di azione, ma anche ad acquisire fotogrammi del volto di chi si introduce nei locali. Elementi che poi si rivelano preziosissimi per le indagini. A volte l'impianto di videosorveglianza può funzionare anche come un valido deterrente per impedire la programmazione dei furti.