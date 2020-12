Rieti, furto in abitazione: magro il bottino ma danni consistenti

RIETI - Magro il bottino, consistenti i danni. Furto all'interno di un'abitazione in via Rosatelli, zona aeroporto. Da quanto appreso uno o più malviventi si sarebbero introdotti all'interno di una privata abitazione situata a bordo strada e occupata da un'anziana donna. Per introdursi all'interno i ladri hanno approfittato dell'assenza di casa della proprietaria.

Il furto è stato commesso durante il pomeriggio e i "visitatori" hanno avuto molto tempo a disposizione per agire indisturbati avendo frugato in ogni angolo della casa, rovistato dentro ogni vano e cassetto mettendo tutto a soqquadro e distruggendo oggetti e suppellettili alla ricerca di preziosi e contanti. Al termine del blitz i ladri sono riusciti a rastrellare un magro bottino (pochi euro e alcuni preziosi) lasciandosi però alle spalle un consistente danno. Una volta rincasata la constatazione di quanto avvenuto con la denuncia alle competenti forze dell'ordine che hanno effettuato anche una serie di rilievi tecnici sul posto. Già in passato la stessa casa era stata oggetto di un furto.

