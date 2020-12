RIETI - Oro, preziosi, contanti e un portafogli con i documenti. È il bottino del furto in abitazione messo a segno in una villetta di campagna di Magliano Sabina, lungo la via Flaminia, da una banda, presumibilmente, di ladri di etnia rom. O almeno questo è quanto sostengono i carabinieri intervenuti dopo che una donna - al momento del furto da sola in casa - ha dato l’allarme. La signora, in cucina al piano terra, non si era accorta di quanto stesse avvenendo. Il fatto è accaduto tra le 18.30 e le 19. Complice il buio, ladri si sono avvicinati alla casa dal lato di una collinetta, coperta dalla strada. Quando la donna è risalita, si è accorta del caos e ha lanciato l’allarme: cassetti rigirati e sportelli aperti. Con molta probabilità, osservando gli spostamenti della donna, i ladri hanno atteso che questa scendesse al piano di sotto, collegato a quello di sopra solo da una scala esterna, sfruttando il momento in cui lei era impegnata in cucina. In casa erano custoditi pochi soldi contanti e il valore più importante sottratto alla famiglia è quello dei ricordi, rappresentato dall’oro in gran parte legato anche al marito che la signora ha perso da alcuni anni, tra cui le fedi nuziali. Sul fatto indagano i carabinieri di Magliano Sabina.

