Sabato 3 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Ancora furti in provincia. Nel Reatino come in Bassa Sabina, a dimostrazione di un reato che non conosce sosta e che, data l’attuale congiuntura economica, difficilmente la conoscerà. A Cantalice nuovo raid dei ladri dopo l’ondata di furti che si era registrata nei giorni scorsi. Questa volta nel mirino dei soliti malviventi a caccia di contanti e preziosi, è finita una casa indipendente in via I Maggio.

Ancora da quantificare il bottino che i ladri sono riusciti a sottrarre dalla’abitazione ma, da quanto appreso, non sono stati risparmiati oggetti di valori e contanti. Il blitz è avvenuto nel cuore della notte da parte di tre uomini che si sono introdotti all’interno dell’immobile, mettendolo letteralmente a soqquadro. Sul colpo messo a segno a Cantalice indagano ora i carabinieri territorialmente competenti che hanno acquisito i filmati di una telecamera di videosorveglianza privata in cui sarebbero stati immortalati i tre malviventi nel corso delle operazioni di avvicinamento all’abitazione, prima di entrare, e poi al momento dell’uscita prima di darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Solo nei giorni scorsi si era registrata un’ondata di furti ai danni di private abitazioni a Cantalice, circostanza che aveva messo non poco in allerta i residenti della zona, allarmati dal reiterarsi di colpi in un così breve lasso di tempo. Ora, dopo giorni apparentemente tranquilli, l’ennesimo colpo che fa ripiombare la comunità locale in uno stato di allarme. In corso indagini da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili in attesa di nuovi ed ulteriori sviluppi anche in relazione ai furti consumati nei giorni scorsi.

In Bassa Sabina. Raid notturno dei ladri anche in bassa Sabina. Dopo i furti di una settimana fa ai danni di una lavanderia, in un deposito–rivendita di legname a Poggio Mirteto Scalo e una rivendita di stufe a pellet a Forano, senza tralasciare quelli perpetrati a Passo Corese ad un ipermercato, a un tabaccaio e ad un distributore di carburanti, ieri sera i malviventi sono tornati a colpire a Poggio Mirteto Scalo.

Preso di mira un bar nel quale però non sono riusciti ad entrare, forse messi in fuga dal sistema d’allarme e il supermercato Todis sulla Regionale 313 Ternana. I ladri hanno agito dopo l’orario di chiusura, intorno alle 22, tagliando la saracinesca (nella foto) per crearsi un varco. Una volta dentro hanno forzato la porta a vetri interna spaccando la vetrata e poi hanno asportato il denaro presente nelle casse che la sera viene lasciato in vista della riapertura mattutina per avere un minimo di liquidità per il resto ai clienti.

Un’azione veloce, fatta da professionisti i quali hanno agito rapidamente prima di darsi alla fuga visto che anche in questo caso è suonato l’allarme che ha richiamato nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto e i vigilantes in servizio nella zona. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e dato il via alle indagini per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi e per capire se ci siano collegamenti tra i vari episodi criminosi registrati in zo