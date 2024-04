In tantissimi per l'ultimo commosso saluto a Claudio Di Muzio

RIETI - Oltre alla comunità di Cantalice, c'era soprattutto il mondo del ballo liscio e dell'intrattenimento popolare tipico delle balere o delle feste patronali all'ultimo saluto tributato a Claudio Di Muzio, 41 anni, noto nell'ambiente soprattutto per i virtuosismi con l'organetto. L'uomo è morto sabato scorso al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un malore accusato una settimana prima, da subito apparso gravissimo e poi rivelatosi purtroppo fatale.

Nessuna marcia funebre ad accompagnare il feretro, bensì, come richiesto espressamente dai familiari, musiche che ispirino allegrezza e atmosfera di festa, proprio per mantenere anche durante il suo ultimo saluto il tenore portato avanti per tutta la vita da Claudio, scherzoso e gioviale intrattenitore nonché ragazzo di grande compagnia.

Stretti intorno ai genitori, alle due figlie, alla compagna e ai due fratelli, i componenti delle principali orchestre di liscio reatine, nonché tanti ballerini amatoriali affezionati all'atmosfera delle balere cittadine.

Niente fuori sul feretro portato a spalla dagli affetti più cari, ma come richiesto dalla famiglia, le offerte sono state devolute all'associazione Alcli Giorgio & Silvia.

Claudio Di Muzio gestiva da qualche anno un distributore di benzina a Rieti, ma la sua grande passione era la musica popolare. Aveva imbracciato l'organetto fin da piccolo, ed era salito sul palco con l'orchestra di Luca Sebastiani fin da tenerissima età, applaudito anche per la simpatica sfrontatezza che dimostrava nell'affrontare il pubblico. Sabato sera, nel corso delle serate musicali delle orchestre reatine, sui social è stato avviato un appello per tributare un minuto di silenzio in suo ricordo.

Mentre gli amici accomunati dalla stessa passione non hanno mancato di salutarlo come probabilmente lui avrebbe voluto: approfittando di un momento di pausa dalla pioggia, per Claudio hanno suonato tutti gli organetti. Come tantissime volte aveva fatto lui, ma stavolta con le lacrime al posto dei sorrisi.