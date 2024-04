Cantalice, il poker della tranquillità: reatini salvi dopo il 4-2 all'Athletic. Patacchiola: «Missione compiuta»

RIETI - Il Cantalice travolge l’Athletic Socccer Academy: al Green Park termina 4-2. I biancorossi festeggiano la salvezza matematica. Protagonisti tre giovanissimi. Un minuto di raccoglimento prima della gara in memoria di Mattia Giani, il calciatore 26enne venuto a mancare durante una partita del Castelfiorentino in Eccellenza. Per il Cantalice assente Di Marco, Patacchiola guida i ragazzi dall’esterno del rettangolo di gioco per squalifica.

Il primo tempo

Cantalice che non scende bene in campo. Al 3’ Iceti porta gli ospiti in vantaggio: l’attaccante romano recupera un filtrane e si presenta da solo davanti a Rosati siglando il gol del vantaggio. Cantalice che in difesa fa troppi errori, poco dopo D’Alessandro sfiora il palo. All’8’ Cantalice che arriva per la prima volta in avanti con Mostarda che su cross di Santarelli ha sui piedi la palla del pareggio ma sulla linea di porta la blocca un difensore. Un giro di lancette e il gol arriva: cross in mezzo, Paris di tacco imbuca sotto le gambe del portiere ospite ed è 1-1. Al 13’ il Cantalice la ribalta: Mostarda sfrutta un errore in fase difensiva e va da solo in porta, il centrocampista si presenta davanti a Teti imbucando sull’angolo più lontano dell’estremo difensore ospite. I reatini iniziano a giocare a memoria: al 15’ cross di Rossi, Santarelli in mezza rovesciata colpisce la traversa. Il Cantalice fa paura, gioca da grande. Gli attaccanti fanno vacillare la difesa dell’Athletic. Al 18’ Seguiti dimostra ancora una volta le sue qualità: salta in velocità un difensore poi di sinistro calcia forte in porta per il gol del 3-1. Cantalice che gestisce per i restanti minuti di gioco.

La ripresa

Qualche occasione per gli ospiti ma che non preoccupano l’estremo difensore del Cantalice. Più importante l’occasione che al 15’ ha sui piedi Paris, da solo dentro l’area di rigore spedisce la palla sopra la traversa.

Al 19’ i fratelli Mostarda si rendono protagonisti del quarto gol del Cantalice: Matteo raccoglie in area un cross di Rossi, mette dietro per Lorenzo che di sinistro insacca la sfera sotto al sette più lontano di Teti. Al 23’ ancora Lorenzo Mostarda da venti metri su punizione colpisce la traversa. Al 43’ Dionisi atterra un giocatore ospite in area. Per il direttore di gara non c’è nessun dubbio per il penalty. Dal dischetto Russo sigla il gol del 4-2. Finisce cosi la gara.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Ad eccezione dei primi minuti di sbandamento poi non c’è stata partita. Ho cambiato modulo a partita in corso e siamo andati molto meglio. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo molto felici».

Il tabellino

Cantalice: Rosati, Casciani, Agnesi, M.Mostarda (33’ st Dionisi), Pizzoli (37’ st Duina), Chelebi, F. Rossi, Santarelli (1’ st L.Mostarda), Paris (31’ st Tiengo), Ortenzi (24’ st Battisti), Seguiti. A disp. Giovannelli, Massimi, M.Rossi, Miluzzi. All. Simone Patacchiola

Athletic Soccer Academy: Teti, Perini (1’ st Bianconi), Domenici, Di Ignazio, Fortunato, Barilaro, D’Alessandro, Crispoldi (30’ st Gianserra), Iceti, Russo, Becchetti. A disp. Giordano, Borgia, Bracci, Ciccanti, Costantini, Nestonni, Picconi. All. Luigi Miccio

Arbitro: Mariano di Roma 2 (Esposito e Matrascia)

Marcatori: 3’ pt Iceti, 9’ pt Paris, 13’ pt M. Mostarda, 18’ pt Seguiti, 19’ st L.Mostarda, 43’ st Russo

Note. Ammoniti: M.Mostarda, Paris, Chelebi, Rossi (C), Barilaro, Ciccanti, Fortunato (A). Angoli:1-3. Recupero: 0’ pt- 3’ st