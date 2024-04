Fc Rieti batte in rimonta 1-2 Settebagni grazie ai gol di Lommi e Battisti: Eccellenza a un passo

RIETI - Un blitz che ha il sapore d'Eccellenza per il Rieti di Fabrizio Ferazzoli, che batte in rimonta il Settebagni per 2-1 e vede sempre più vicina la vittoria del campionato di Promozione, a tre turni dalla fine.

Per la truppa amarantoceleste, insomma, una mattinata felice al “Paolo Testa” di Tor di Quinto, dove il Settebagni non perdeva dallo scorso 3 dicembre, oltre ad arrivare da una striscia di dieci risultati utili consecutivi, tra cui il successo esterno di Monterotondo.

E invece, con pazienza e mentalità appropriata, il Rieti pur andando subito sotto al 14' grazie alla pregevole punizione calciata magistralmente in porta da Merciari, ha saputo mantenere il sangue freddo e - nonostante le innumerevoli palle-gol create e sciupate malamente nella prima frazione di gioco - nella ripresa ha costruito la rimonta vincente: al 53' Lommi, lanciato in area da un assist millimetrico, fulmina Mercurio con un sinistro imprendibile, poi al 70' ci pensa Simone Pezzotti a confezionare il passaggio vincente per Francesco Battisti, il quale a due passi dal portiere avversario, lo brucia con un destro che s'infila sul secondo palo. Nel finale, nonostante i 7' di recupero concessi dall'arbitro, non accade più nulla e il Rieti (in attesa di San Basilio-Monterotondo), si porta a +6 con un piede e mezzo in Eccellenza.

Domenica prossima allo Scopigno (ore 15) arriverà il fanalino di coda Tor Lupara - già retrocesso aritmeticamente in Prima categoria.

Il tabellino

Settebagni-Rieti 1-2 (p.t. 1-0)

Settebagni: Mercurio, Karam, Occhialini, Fia, Merciari (18’st Ragaglini), Domenici, Frasca, Trugli, Zanzucchi, Mariotti (18’st Romani), Mari.

A disp.: De Brita, Brunetti, Farroni, O’Neill, Greco, Santomauro, Belli. All. Laurentini

Rieti: Pezzotti A., Peschiaroli, Nobile (30’st Cenciarelli), Severoni, Zanette, Politanó (23’st Adiko), Lommi (43’st Fiorucci), Ferazzoli, Tramontano (20’st Romani G.), Pezzotti S. (45’st Cavallari), Battisti. A disp.: Cingolani, Laurenti, Giannechini, Monteforte. All. Ferazzoli F.

Arbitro: Antonucci di Frosinone (Rainaldi-Manni).

Marcatori: 13’pt Merciari, 9’st Lommi, 25’st Battisti

Note: ammoniti Merciari, Trugli, Mariotti (S). Angoli: 4-6. Recupero: 1’pt, 7’st.