Fc Rieti capolista all'esame Vjs Velletri in casa per tentare l'allungo. Ferazzoli: «Vincere se vogliamo prevalere»

RIETI - Neanche il tempo di metabolizzare il pareggio esterno contro la Lodigiani, che per il Rieti di Fabrizio Ferazzoli è già ora di tornare in campo per la 30esima di campionato, in programma domenica 7 aprile alle 15 allo “Scopigno” contro la Vjs Velletri.

Riconquistata la vetta della classifica, la squadra reatina avrà in mano il primo bonus da spendere, provando a portarsi a +3 dal Monterotondo che riposerà. Ma per farlo servirà sicuramente un atteggiamento mentale diverso rispetto a quello 'sfoderato' a Colonna che ha prodotto un punto e tanti rammarichi per le innumerevoli palle-gol sprecate.

Mancherà l'infortunato Politanò, tornerà a disposizione Monteforte nel pacchetto degli attaccanti, ma almeno inizialmente si dovrebbe ricominciare con gli stessi undici di mercoledì, con Adiko centrale in coppia con Zanette.

Possibile anche l'utilizzo di Andrea Pezzotti tra i pali e l'innesto di un under tra centrocampo e attacco.

«In questo momento serve mettere in campo la voglia di vincere e di imprimere il nostro gioco, il nostro ritmo - spiega Ferazzoli alla vigilia - La Vjs Velletri ci concederà poco perché anche loro hanno bisogno di punti-salvezza, ma se vogliamo arrivare primi, queste partite vanno vinte».