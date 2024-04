Fc Rieti, solo 1-1 con l'Atletico Lodigiani ma aggancia in vetta il Monterotondo. Ferazzoli: «Tenere duro e restare uniti»

RIETI - È un Fc Rieti grande con le grandi, ma (troppo) piccolo con le piccole e pure contro l'Atletico Lodigiani - penultimo in classifica e con un piede in Prima categoria - non va oltre il pareggio (1-1) esattamente come accaduto due settimane fa a Guidonia contro il Setteville.



Stavolta a condizionare il risultato finale è stato un “infortunio” difensivo di Roversi che, sul punteggio di 1-0 (gol di Tramontano) a 10' dalla fine, manca la presa della sfera sugli sviluppi di un innocuo rinvio dalla metà campo avversaria, consentendo a Demofonti di depositare in rete a porta vuota.



Un errore decisivo perché poi il Rieti, nonostante il forcing finale, non è più riuscito a trovare la via del gol, lasciando per strada altri due punti preziosi in chiave-promozione.

La squadra reatina sale a quota 57 punti e aggancia in vetta il Monterotondo e nei prossimi 5 incontri, a prescindere dai risultati degli eretini - ai quaie sono rimaste solo 3 gare - dovrà ottenere almeno 10 punti (sui 15 a disposizione) per avere la meglio sugli eretini.



Domenica si torna in campo: allo 'Scopigno' (ore 16) sfida alla Vjs Velletri.

Il tecnico Ferazzoli

«Un pareggio che ci provoca tanta amarezza - dichiara a fine gara il tecnico Fabrizio Ferazzoli -, perché nonostante le occasioni create, ci costringe nuovamente a uscire dal campo con meno di quanto sperato.

Purtroppo in questa fase della stagione c'è bisogno di imprimere sulla partita il peso del nostro obiettivo stagionale e se non ci riesci può capitare che l'avversario ne approfitti. Ora testa basta, restando uniti per le ultime cinque sfide stagionali che non saranno di certo diverse da quanto accaduto a Colonna». Sono le dichiarazioni post gara del tecnico Fabrizio Ferazzoli.

Il tabellino

Atletico Lodigiani-Rieti 1-1 (p.t. 0-0)

Atletico Lodigiani: Maltempi, Caso (14’st Bokri), Ferrara (30’st Iacovella), Terracina, Santos, El Bassri (1’st Demofonti), Menesto, Bernardi (37’st Stornelli), Cerbara, Stella, Cardarelli. A disp.: Mattia, Coppola, Barone, Borra, Accosta. All. Carlini

Rieti: Roversi, Peschiaroli, Nobile (1’st Battisti), Fiorucci (37’st Severoni), Zanette, Politanó (45’pt Adiko), Lommi (36’st Romano), Ferazzoli, Tramontano, Parente (10’st Cavallari), Pezzotti. A disp.: Cingolani, Cenciarelli, Zilianti, Laurenti,. All. Ferazzoli

Arbitro: Cavasso di Aprilia

Marcatori: 26 ’st Tramontano, 35’ st Demofonti

Note: Ammoniti: Ferrera, Roversi, Severoni. Angoli: 2-20. Recupero: 1'pt, 5'st.