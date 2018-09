LE ASPETTATIVE

Alessio Bianchi, direttore sportivo Valle del Tevere

COSI' IN CAMPO

Astrea

Valle del Tevere

Arbitro

RIETI – Primo impegno infrasettimanale della stagione 2018/2019 per la Valle del Tevere che affronterà domani alle 15 l’Astrea (girone 4) nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia. La gara si disputerà sul campo del Montespaccato in quanto a Casal del Marmo sono in corso i lavori per il rifacimento del terreno di gioco. Si tratta di un confronto di elevato interesse tra due formazioni che in campionato si stanno confermando grandi protagoniste nel girone A: i ministeriali romani guidano la classifica a punteggio pieno con quattro vittorie su altrettante gare mentre i sabini occupano (insieme al Team Nuova Florida) il secondo posto con due vittorie esterne e due pareggi in casa. L’Astrea ha messo a segno nove reti subendone due mentre la Valle del Tevere è andata in gol otto volte ed ha subìto tre reti.«L’Astrea è una grande squadra formata da giocatori d’elevato spessore che conosciamo molto bene. Dovremo affrontarli impostando la nostra partita alzando i ritmi di gioco altrimenti potremmo avere delle difficoltà; siamo coscienti della nostra forza ed anche contro una squadra ostica come questa possiamo esprimere sul campo le nostre capacità. Dovremo ancora rinunciare per infortunio a Nardi e Marvelli, oltre ai giovani Galanti e Montagno, ma abbiamo una rosa talmente ampia che ci permette di affrontare al meglio ogni gara sia in coppa che in campionato».: Proietti, Dionisi, Di Minico, Aureli, Briotti, Cruciani, Amico, Mollo, Petitta, Rondoni, Fratini. All. Quintiliano Mastrodonato: Aniello, Paletta, Passiatore, Fiorentini, Bianchi, Fusaroli, Mamarang, Gomez, Danieli, Gallaccio, Grizzi. All. Stefano Scaricamazza: Baratta di Ciampino (Saccone di Albano Laziale e Zoni di Roma2)