Final eight di Coppa Italia, il Real Sebastiani debutterà il 2 aprile contro i padroni di casa di Rimini

RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario delle Final Eight di Coppa Italia di serie B Old Wild West (2-4 aprile, Cervia - Rimini). La formazione di coach Righetti va a caccia del trofeo: si parte dal PalaFlaminio di Rimini (ore 18) col quarto di finale tra i padroni di casa e il Real Sebastiani, che per l’occasione sarà targata Bricofer, main sponsor del club. La vincente se la vedrà il giorno seguente a Cervia (15,15) in semifinale con la squadra che avrà la meglio nella sfida tra Gesteco Cividale del Friuli e Moncada Agrigento (ore 21, PalaFlaminio), match che chiuderà il programma dei quarti di finale.

Nell'altra parte del tabellone ad aprire la prima giornata di gare sarà l'incrocio tra Umana San Giobbe Chiusi e Cus Jonico Basket Taranto (ore 12, PalaFlaminio), a seguire toccherà a Ristopro Janus Fabriano e Bakery Piacenza (ore 15, PalaFlaminio). Al PalaSport di Cervia (3 aprile), anche l'altra semifinale: ​la sfida alle 12,30 tra la vincente del primo incontro (Chiusi-Taranto) contro la vincente del secondo incontro (Fabriano-Piacenza). Il giorno di Pasqua, sempre a Cervia (15,30), è in programma la finalissima che assegnerà il trofeo.

