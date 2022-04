RIETI - La lista Uniti per Rieti non parteciperà alla prossima competizione elettorale per il rinnovo della compagine amministrativa di Rieti, in calendario il prossimo 12 giugno. La lista, insieme a Moderati per Rieti, darà vita a una nuova formazione politica, il cui nome è ancora da decidere.

Ma alcuni esponenti del gruppo, in primis Andrea Sebastiani, parteciperanno comunque alla competizione elettorale, nella nuiva lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi.