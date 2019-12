© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gianluca Coppo è stato nominato oggi nuovo coordinatore comunale della Lega a Rieti. La scelta è stata indicata dal coordinatore provinciale Paolo Mattei, sostituendo così l’attuale coordinatore comunale Andrea Sebastiani.Da tempo Sebastiani contestava a Mattei di avere raggiunto un carico politico-amministrativo troppo gravoso per via dei suoi vari incarichi sia a livello locale che regionale. Mattei ha motivato la sua scelta pur non nascondendo un po’ di amarezza per la situazione venutasi a creare: «E' con dispiacere – ha dichiarato - che ho preso tale decisione poiché proprio io nel 2017 ho inserito Andrea Sebastiani nei ruoli della Lega. Voglio comunque ringraziarlo – ha aggiunto - per il suo prezioso impegno e per l’energia che costantemente ha profuso all’interno del partito e che sicuramente continuerà a mettere a disposizione».Il nuovo coordinatore, Gianluca Coppo, avvocato, leghista della prima ora a Rieti, già dal 2015, tuttavia è stato indicato dallo stesso Mattei come la figura ideale: «E' stato protagonista – ha spiegato Mattei – di innumerevoli battaglie sul territorio, insieme al nostro vicepresidente del consiglio comunale, Antonio Boncompagni, partecipando anche a manifestazioni di calibro nazionale, come quelle davanti a Palazzo Chigi durante il governo Renzi. Sono sicuro della qualità e prestigio di questa designazione. Presto si metterà a lavoro per costruire una squadra di donne e uomini motivati, provenienti dalla società civile, dalle professioni e dal volontariato. Insieme daranno un impulso fattivo e propositivo alla Lega e alla città di Rieti. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».