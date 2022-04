Il leader dell'Udc Lorenzo Cesa a Rieti per sostenere la candidatura di Daniele Sinibaldi

RIETI - Il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, insieme al referente reatino dell’Udc, Gianni Tranquilli, ha incontrato oggi a Rieti il candidato Sindaco della coalizione di centrodestra alle elezioni comunali 2022, Daniele Sinibaldi, e successivamente il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse.

«Con grande soddisfazione sono a Rieti per sostenere Daniele Sinibaldi che ha già dimostrato di essere amministratore di valore nella sua esperienza da Vicesindaco e persona adeguata per guidare la Città. A questo, Sinibaldi ha aggiunto la capacità di tenere il centrodestra unito e anzi di riuscire ad allargare significativamente la coalizione. Sono qui anche per sostenere il progetto della lista “Rieti al Centro” che vede tra le sue componenti l’Udc. Un esperimento che guardiamo con grande interesse, per un contributo centrista forte e determinante, con l’auspicio che possa essere replicato altrove e anche a livello nazionale».