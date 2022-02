Cittareale, si torna in campo al Vespasiano: riaperto l'impianto sportivo. Foto

RIETI - Riaperto stamattina, l’impianto sportivo comunale di Cittareale a Pallottini: i lavori di ripristino della funzionalità dell'area hanno riguardato gli spogliatoi di circa cento metri quadrati, un campo da calcio in erba sintetica, un campo da tennis ed un campo di calcio a 5.

Stamattina alle 11.30 la S.Messa celebrata dal Vescovo di Rieti Domenico Pompili presso il Centro di Comunità S.Rita; alle ore 12,30 si è tenuta la benedizione del nuovo campo sportivo di Cittareale “Tito Flavio Vespasiano” sempre con la presenza del Vescovo di Rieti Domenico Pompili che ha subito testato il terreno di gioco con un calcio di rigore ed un saluto ai giocatori del Cittareale, del sindaco di Cittareale Francesco Nelli, dell’assessore regionale alla ricostruzione Claudio Di Berardino della popolazione e della squadra di calcio del Cittareale, impegnata proprio oggi al Tito Flavio Vespasiano con la partita contro il Casperia.

«Un grande segnale di ripartenza per Cittareale - ha detto il sindaco Francesco Nelli - questa struttura ha ospitato i Vigili del Fuoco che durante il sisma hanno dato un contributo fondamentale e che non smetteremo mai di ringraziare. L’impianto sportivo torna così a servizio della nostra locale squadra di calcio ma anche della nostra scuola per effettuare attività fisica all’aperto, per gli abitanti di Cittareale ed i turisti che vogliono praticare attività sportiva. Stiamo già lavorando alla progettazione di altre strutture per l’impianto sportivo grazie ai fondi del Pnc, il Pnrr dedicato al sisma».

«Una bella giornata non soltanto di sport ma un momento di condivisione e di festa per un’intera comunità. Una riapertura resa possibile grazie a un finanziamento con un contributo di 500 mila euro che ha riguardato anche la ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto - ha detto Di Berardino - nell’ambito delle attività del soggetto attuatore dell’emergenza come Regione Lazio abbiamo inserito questo intervento di ripristino della funzionalità del campo sportivo adeguandone anche le dimensioni per la futura omologazione. Interventi come questo si inseriscono in una più ampia strategia che, come Regione, stiamo portando avanti per restituire fiducia e nuove opportunità a un territorio gravemente colpito dal terremoto. Continuiamo a lavorare su questa strada e lo faremo anche grazie ai fondi del Pnrr sisma con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini del reatino».

L'area, dunque, torna ad essere usufruita dalla popolazione, dopo essere stata fin dal 24 agosto del 2016 un presidio fondamentale, come centro operativo avanzato del Corpo Nazionale dei V.V.F. Proprio per questo motivo i fondi utilizzati sono quelli relativi all'emergenza e legati al ripristino allo stato precedente il sisma.