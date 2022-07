Città di Rieti, sabato la presentazione ufficiale. Presenti Sinibaldi e Calisse

RIETI - La società “Asd Città di Rieti 1936” comunica che è stato concluso l’accordo per l’arrivo in società di Francesco Spognardi che ricoprirà il ruolo di Direttore tecnico e organizzativo del Settore giovanile e degli allenatori, Gerardo Petrillo e Gianluca Fabiani sempre per il settore giovanile. Prosegue l’attività di strutturazione dell’organigramma societario con l’arrivo, tra le fila della compagine amarantoceleste, di professionisti di alto profilo tecnico, comprovate capacità e grande esperienza, soprattutto all’interno delle dinamiche calcistiche giovanili. Inoltre è stato anche raggiunto l’accordo di collaborazione con Irfan Pengili, allenatore Uefa “A”, presidente dello Sporting Club Rieti, figura storica a Rieti per ben 14 anni consecutivi Responsabile del settore giovanile del Rieti Calcio.



La società potrà avvalersi per la stagione sportiva 2022-2023 di un'ulteriore e importante partnership con la Procalcio Studentesca Rieti grazie al perfezionamento dell'accordo conseguito con il presidente Marino Flammini ed il coordinatore tecnico, Oliviero Olivieri. Un movimento che dal 1999 a Rieti promuove i valori dello sport e l'attività calcistica tra i giovani.



Sabato 30 luglio, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Rieti, si terrà una conferenza stampa conclusiva per illustrare ai media l'organigramma dell"assetto societario e le cariche dirigenziali e sportive, alla presenza del sindaco Sinibaldi, dell'assessore allo Sport Mestichelli, del presidente della Provincia Calisse e del presidente provinciale Figc Focaroli. Saranno inoltre presenti l'assessore regionale Di Berardino, l'on. Trancassini, Roberto Pietropaoli presidente del Real Sebastiani Rieti e Giuseppe Cattani presidente Npc Rieti unitamente ad altre autorità sportive e civili. Nella stessa occasione verranno consegnate targhe e riconoscimenti ad alcune figure storiche - ex calciatori, dirigenti reatini e decani del giornalismo locale - che hanno fatto grande il nome del Rieti Calcio sotto il segno della memoria storica sportiva cittadina e come concreto segnale di ripartenza e di continuità con un passato calcistico di grande prestigio ed eccellenza.



Un ulteriore tassello dunque per rilanciare le ambizioni di un progetto che, in linea con quanto dichiarato da Marzio Leoncini, vuole puntare ed investire nell’attività di base del settore giovanile la cui guida è stata ufficialmente affidata a Francesco Spognardi - già consigliere Aiac Sezione provinciale di Rieti e responsabile organizzativo del Centro federale territoriale di Rieti e agli allenatori Gerardo Petrillo (55 anni, tecnico Figc "Giovani calciatori, Licenza Uefa C") e Gianluca Fabiani, 46 anni, una vita sui campi, storica maglia del Rieti Calcio e talent scout, che si avvarranno della preziosa collaborazione con il tecnico Pengili e la Procalcio.



«Desidero esprimere la massima soddisfazione per il conseguimento di questo importantissimo accordo relativo all’intero settore dedicato all'attività di base – ha detto Marzio Leoncini – si tratta di grandi professionisti che conoscono bene e approfonditamente il mondo del calcio giovanile. Hanno sposato un progetto importante ed ambizioso credendo nel valore e nell’importanza dello sport e soprattutto scommettendo sui giovani».