Rieti, cisterna esplosa sulla Salaria, tre rinvii a giudizio per la morte di Stefano Colasanti e Andrea Maggi

RIETI - Rinviati a giudizio per omicidio colposo e lesioni colpose gravi i gestori del distributore della Ip sulla Salaria per Roma, dove il 5 dicembre 2018 nell'esplosione di una cisterna di gpl persero la cvita il vigile del fuoco reatino, Stefano Colasanti, e l'automobilista di Montelibretti, Andrea Maggi, e l'autista del mezzo pesante incaricto di rifornire di carburante la stazione di servizio. La decisione del gup Riccardo Porro, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Lorenzo Francia, è arrivata al termine dell'udienza preliminare nel corso della quale le difese avevano chiesto il non doversi procedere per i coniugi Paolo Pettirossi e Anna Maria Di Niro, e per l'autotrasportatore Gianni Casentini. In aula, a seguire l'intera udienza, è stato presente il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Rieti accompagnato da alcuni uomini del presidio. Il processo inizierà il 6 aprile, davanti al giudice monocratico Carlo Sabatini.