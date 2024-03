Lei lo lascia, lui la minaccia di morte: 23enne di Cisterna arrestato

Non accetta la fine della relazione e minaccia di morte l'ex ragazza ed i genitori. È stato arrestato ieri mattina per atti persecutori un giovane 23enne di Cisterna. Il ragazzo aveva avuto una frequentazione, di breve durata, con una 46enne di Amalfi. Dopo la decisione di lei di interrompere il rapporto, il ragazzo ha iniziato ad avere atteggiamenti molesti nei confronti della donna. Chiamate a tutte le ore del giorno e della notte, foto minacciose di pistole inviate sul cellulare della 46enne. Fino alle minacce esplicite, all'indirizzo sia della donna che dei suoi familiari.

La vittima a quel punto ha presentato una denuncia al comando dei carabinieri di Amalfi, comune dove la donna vive. Ha consegnato l'intero materiale fotografico ed i messaggi minatori agli uomini dell'Arma come prove inequivocabili delle molestie subite. E ieri mattina per il 23enne di Cisterna sono scattate le manette. Il ragazzo nell'estremo tentativo di evitare l'arresto, vedendo i militari fuori dalla porta di casa, si è nascosto all'interno di un armadio. Un escamotage finito male visto che è stato trovato poco dopo e trasferito in carcere a Latina.