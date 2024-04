Addio dopo 20 anni alla prima “buca” di Cisterna: arriva la sala polivalente

Fissata la data per iniziare a mettere la parola fine sull’annosa questione legata alle “buche” in centro che da più di vent’anni rappresentano una ferita inferta alla città. Si apre sabato il cantiere della buca davanti al Palazzo comunale di Cisterna. Con apposita ordinanza della Polizia Locale, è stato regolamentato il divieto di sosta, con rimozione forzata, e il divieto di circolazione dal 27 aprile 2024 al 30 aprile 2026, per consentire lo svolgimento dei lavori di rivalorizzazione e rifacimento dell’area di sosta compresa tra via Carducci, via Zanella e via San Pasquale.

Si parte dunque dall’opera pubblica, ovvero la “buca” davanti al palazzo comunale che prevede la realizzazione della sala polivalente e del parcheggio, come previsto dalla convenzione urbanistica sottoscritta il 12 luglio scorso tra il Comune di Cisterna e la Gisi Immobiliare srl. Alla futura sala polivalente si accederà ricostituendo il vecchio percorso d’ingresso, il camminatoio da Palazzo Caetani, lato biblioteca “Adriana Marsella”. Inoltre, sarà realizzata un’area adibita a spazio arredato, una pavimentata e una a verde pubblico. Nel piano interrato, un ampio parcheggio. Solo successivamente, in stato di avanzamento dei lavori sull’area comunale, la società potrà procedere all’inizio dei lavori sull’area privata ovvero la buca dell’ex Consorzio Agrario.

L’avanzamento dei lavori prevede che l’opera privata venga realizzata in concomitanza con una percentuale di realizzazione della struttura pubblica, come spiegato nell’incontro pubblico del 24 gennaio 2020, in cui fu proprio l’allora amministratore unico della Gisi Immobiliare, Giorgio Puggioni a spiegare le fasi del progetto. «Secondo quanto emerso nella conferenza pubblica del 24 gennaio 2020 a Cisterna presso palazzo Caetani, alla presenza di un cospicuo numero di cittadini, consiglieri comunali nonchè del sindaco Carturan, che aveva indetto l’incontro, la società Gisi Immobiliare ha manifestato la volontà di rendere trasparenti le procedure che porteranno al rilascio delle autorizzazioni degli enti preposti per arrivare all’avvio dei lavori, volontà apprezzata e condivisa da tutti».

In virtù degli impegni assunti sono stati messi a disposizione, attraverso il sito internet della Gisi gli atti utili a rendere nota tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dell’opera, compreso anche il subentro come amministratore del socio di maggioranza Settimio Chiarucci.