RIETI - E' stato un giovedì grasso speciale per il Liceo Artistico "Calcagnadoro" dove un'assemblea d'istituto si è trasformata ben presto in una vera e propria esibizione in maschera. Studenti ed insegnanti, indistintamente, si sono ritrovati nell'aula magna per dare il via alla "sfida": in cattedra le professoresse Ines Millesimi (travestita da attrice turca), Anna Ortenzi (il giudice della Corte Suprema) e Lucilla Malfatti (l'allegoria dell'Inghilterra), insieme al professor Franco Guercilena a far da giuria alle rappresentazioni cinematografiche hollywoodiane scelte dalle varie classi, ognuna delle quali ha cercato di sviluppare un tema, presentati da un ex alunno, Luca Corteggiani anche lui rigorosamente truccato (da Drag Queen).



I film scelti per sfidare la classe opposta sono stati tanti ed interessanti: da La Carica dei 101 e la sua Crudelia De Mon, a Il Mago di Oz, da Le Cere di Tim Burton alla Casa di Carta, passando per una rappresentazione Anni '20 con predominio di bianco e nero, fino a Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. Alcune sezioni, invece, hanno preferito sfilare con maschere singole come quelle di Jack Sparrow o La Bella e la Bestia, ma anche Medusa, La Maga Circe ed un Superman versione «black» impersonificata da Edoardo, un ragazzo brasiliano che in sede di premiazione ha ricevuto una menzione speciale per «la disinvoltura mostrata durante la sfilata» si legge nella motivazione della giuria.

A spuntarla è stata la classe 3° A che ha portato "in scena" Le Cere di Tim Burton, al secondo posto Bianco e Nero (Anni '20) curato dai ragazzi della 5° A, mentre sul gradino più basso del podio si è classificata La Carica dei 101 prodotto dalle ragazzi della 3° B. Tra coloro che hanno sfilato singolarmente o a coppia, preferendo un personaggio al film, Jack Sparrow, Willy Wonka e, appunto il Superman di Edoardo.

«E' il settimo anno che il Liceo Artistico organizza un giovedì grasso del genere - racconta la professoressa Ines Millesimi - e debbo dire che ogni volta il coinvolgimento è massimo. Originali le scelte, ottime le rappresentazioni, interessante l'evento, interamente organizzato, prodotto e gestito dai ragazzi che una volta conclusa la sfilata, si prendono anche l'onere di riportare i locali scolastici esattamente come gli sono stati concessi senza una pecca. Bravi, davvero».

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA