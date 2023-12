Cantalice paga le assenze e va ko a Roma contro l'Athletic: 2-1. Patacchiola: «Rientrati male dopo l'intervallo»

RIETI - Il Cantalice paga qualche assenza di troppo: sul campo dell’Athletic Soccer Academy termina 2-1. Secondo ko consecutivo che costa la quinta posizione occupata proprio dagli avversari odierni.

La gara

Assenti i titolari Rossi e Mostarda.

Il Cantalice è padrone del campo nel corso del primo tempo sprecando però troppo, tutte le occasioni arrivate sui piedi dei biancorossi non centrano il gol del vantaggio.

Nella ripresa reatini che non rientrano col piede giusto e i padroni di casa ne approfittano per il gol del vantaggio. In svantaggio il Cantalice continua a fare gioco recriminando anche il penalty su più di una occasione. I capitolini rimangono a galla e siglano anche il gol del raddoppio fotocopia del primo, sul secondo palo. Nel finale il Cantalice accorcia su autogol, poi prova l’assedio ma il risultato non si sblocca.

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola

«Il calcio è questo, dovevamo chiudere la partita quando abbiamo avuto l’occasione. Abbiamo fatto la nostra gara ad eccezione del primo quarto d’ora nella ripresa dove siamo rientrati male. Testa alla prossima».