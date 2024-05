Npc, battere Cassino per allungare la serie. Ma serve un altro atteggiamento. Ponticiello: «Guerra di nervi»

RIETI - Ultime speranza per la Npc Rieti, che stasera torna al PalaSojourner (ore 21,00) per gara 3 contro la Virtus Cassino. Ospiti sul 3-0, con una vittoria la Virtus sarebbe salva, mentre per la Npc l’agonia dei playout continuerebbe in un’altra serie con la perdente di Desio-Salerno. La volontà degli uomini di Ponticiello è di riaprire la serie, ma serve un’altra faccia e atteggiamento di quelli visti nelle prime due uscite dei playout contro una Virtus Cassino che invece è ad un passo dall’obiettivo.

Coach Ponticiello si esprime così alla vigilia di Npc-Cassino: «E' una gara senza domani, che vogliamo e dobbiamo assolutamente vincere. È una guerra di nervi, che riusciremo a vincere solo se dimostreremo di saper migliorare in termini di prestazioni tecnica ed emotiva.

Indispensabile ripartire dalla nostra identità di squadra, dalla intensità».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Virtus Cassino: 0 Macera, 3 Condotto, 6 Gay, 7 Ly-lee, 8 Dincic, 10 Del Testa, 13 Milosevic, 23 Moreaux, 25 Teghini, 33 Truglio. All. Auletta.

Arbitri: Di Salvo (Pi) e Giustarini (Gr).