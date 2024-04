Poggio Mirteto cerca il colpo a Roma contro l'Athletic per allontanare i playout. Pieroncini: «Serve fare punti»

RIETI - Il Poggio Mirteto va in trasferta. I mirtensi domenica alle 15 sono ospiti dell'Athletic Soccer Academy. Il match di andata terminò con una sconfitta per i sabini, 1-2 in gol Marcelli.

I padroni di casa sono quasi salvi. I mirtensi se il campionato finisse oggi sarebbero salvi, ma devono disputare ancora quattro gare ed è di fondamentale importanza uscire dalla zona playout o allungare il gap con le concorrenti.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pieroncini

«Stiamo lavorando con serenità per preparare al meglio la partita di domenica. La partita contro il Riano ci ha lasciato molto amaro in bocca perché per l'ennesima volta abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, complice anche qualche decisione arbitrale piuttosto discutibile. Siamo sereni e consapevoli che affronteremo un'altra partita importante con l'obiettivo di provare a fare risultato. Sono rimaste quattro partite e vogliamo affrontarle con il massimo impegno per fare più punti possibili».