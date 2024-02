Valle del Peschiera male nella ripresa va ko a Roma contro l'Athletic: 2-1. Pezzotti: «Mancata la giusta mentalità»

RIETI - Il Valle del Peschiera non riesce a dare continuità: sul campo dell’Athletic Soccer Academy termina 2-1. Solo Monaco su rigore mette la sua firma.

La gara

Una rosa fortemente rimaneggiata: assenti Cenfi, Floridi, Cianetti e Sgavicchia. Primo tempo che termina 0-0. Nessuna grande occasione da parte delle due formazioni che rischiano molto poco.

Nei primi minuti della ripresa gli ospiti vengono colpiti per ben due volte. La prima volta su punizione la seconda su un tiro sporco in area di rigore. Sul 2-0 per i romani un rigore concesso al Vdp e realizzato da Monaco riaccende le speranze ma non c’è niente da fare nel finire di gara.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Come avevo detto alla vigilia se non prendiamo le partite con la giusta mentalità rischiamo di fare figuracce. Loro sono stati più determinati e smaliziati, a Roma sono così. Le assenze non c’entrano nulla. Dobbiamo sicuramente crescere».