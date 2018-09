Il Barcellona non va oltre il pareggio casalingo per 1-1 contro l'Athletic Bilbao nell'anticipo della settima giornata della Liga. Al vantaggio dei baschi al 41' firmato da De Marcos, risponde all'84' Munir. In classifica i catalani sono primi con 14 punti, uno in più del Real Madrid impegnato stasera nel derby contro l'Atletico. © RIPRODUZIONE RISERVATA